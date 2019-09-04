Экономика

ИзвестияИзвестияЭлектронную систему tax free начнут тестировать в России с октября

Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной таможенной службы.
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Электронную систему tax free начнут тестировать с 1 октября

Retail & Loyalty06:52

Глава ФТС рассказал о переходе системы tax free на электронный формат

Rambler News Service05:21

Электронную систему tax free начнут тестировать в России с октября

Известия05:56

Система tax free будет автоматизирована в ближайшее время

Интерфакс - Россия05:47

Электронную систему tax free начнут тестировать с 1 октября

Москва 2405:27

Туристы из Китая чаще всего оформляли tax free в РФ в 2019 году

ПРАЙМ06:36

Электронную систему tax free начнут тестировать с 1 октября

ТАСС05:16
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Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Автоспорт

Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце

За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.
F1news.ru 05:58
Общество

ВЦИОМ: Россияне все реже подают милостыню

Социологи констатируют: россияне стали реже подавать деньги нищим (24% против 36% в 2007-м).
Фонтанка.Ру 05:30
Кино

Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
РИА Новости 05:26
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Энергетика

Польша решила не заключать контракты с «Газпромом» после 2022 года

Польская энергетическая компания PGNiG приняла решение больше не заключать контракты с российским "Газпромом".
Ruposters.ru 07:11
Происшествия

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ вчера в 11:12
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Экономика

НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии

НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Баскетбол

ФИБА представила превью матча Россия – Аргентина

Sports.ru вчера в 07:16
Политика

Моди пригласил Путина посетить Индию в 2020 году

"Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации во Владивостоке, и пригласил президента Российской Федерации посетить Индию в следующем году для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите", - отмечается в документе.
ТАСС 05:51
Кино

В Москве состоится премьера сериала Бориса Хлебникова «Шторм»

REGNUM 06:34
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Культура

Десятки спектаклей и мюзиклов пройдут в рамках Большого детского фестиваля в Москве

В течение месяца в рамках фестиваля на столичных площадках будут показаны спектакли, мюзиклы и цирковые шоу для детей и юношества, пройдут Дни детского кино, детской анимации, где покажут фильмы - лауреаты детских кинофестивалей.
ТАСС 05:58
Политика

В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Армия и оружие

В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом

Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
RT на русском 06:33
Авто

Nissan презентовал новый Nissan Juke

Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Происшествия

В Донецке один человек погиб из-за взрыва на шахте

РИА Новости 05:05
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

РБК вчера в 20:24
Общество

В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер

Росбалт вчера в 22:31
Происшествия

Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал

Газета.Ru вчера в 10:48
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Владимир Иванович Булавин
Российский военный деятель
Российский государственный деятель, руководитель Федеральной таможенной службы с 28 июля 2016 года. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
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