Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной таможенной службы.

Электронную систему tax free начнут тестировать в России с октября

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