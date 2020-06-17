Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.

с чего всё началось

Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год

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