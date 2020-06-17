Общество
Российская газетаРостуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
Введение бесплатной электронной визы на весь 2021 год поможет восстановить въездной туризм в России, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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с чего всё началось
Догузова уточнила, что, по решению президента России Владимира Путина, с 1 января 2021 года электронная виза будет действовать на всей территории страны.РБК07:42
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Ростуризм выступил за бесплатную выдачу электронных виз иностранцам в 2021 году
Национальная служба новостей06:44
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Общество
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Общество
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Вальядолидом»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов с первых минут начнет матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида".
Интерфакс-Спорт 12:39
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
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Metaratings 12:26
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Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
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«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Коммерсантъ 15 июня в 15:19
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Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 02:30
Наука
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Китайские ученые объяснили механизм распространения коронавируса через уборные. Выводы исследователей опубликованы на сайте Phys.org.
РИА Новости 12:38
Общество
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
Наука
Депрессия увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
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Evo-rus.com вчера в 14:25
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Общество
Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза
Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда вчера в 02:21
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Шоу-бизнес
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
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Транспорт
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Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru вчера в 07:34
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Армия и оружие
Уникальные бронированные грузовики «Торнадо-У» поступили в военные части
Первые уникальные бронированные грузовики «Торнадо-У» поступили в части Южного военного округа.
Известия 13:43