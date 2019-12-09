Общество

Газета.RuГазета.RuЭлектронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.
Коммерсантъ17:57

Подробнее о событии

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

Коммерсантъ17:57

«Ъ»: электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

ТАСС21:41

СМИ: К 2020 году в РФ могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

Life.ru22:21

В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин

РБК22:46

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru22:11

Минкомсвязь и МВД планируют ввести электронный договор купли-продажи автомобилей

Эхо Москвы19:04

В России могут упростить продажу автомобилей

URA.Ru22:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Взгляд.ру вчера в 05:22
Политика

Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования

Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Piter.tv 07:47
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Армия и оружие

ФБР считает стрельбу на авиабазе в Флориде терактом

ФБР рассматривает стрельбу на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида как акт терроризма, сообщает CBS со ссылкой на спецагента Рейчел Рохас.
Коммерсантъ 21:26
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com вчера в 07:00
Политика

Порошенко на Майдане закидали яйцами

Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Военное дело 13:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 06 декабря в 14:30
Общество

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Российская газета 17:00
Происшествия

Школы Благовещенска эвакуированы из-за сообщений о минировании

Восемь школ Благовещенская эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД по Амурской области.
Газета.Ru 21:52
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру 13:12
Общество

Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы

Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Здоровье

Сахалинцы могут задать вопросы врачам в Instagram

В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
АСТВ 22:30
Политика

Агентство АПЭК опубликовало рейтинг влияния российских губернаторов

Тверской губернатор Игорь Руденя в рейтинге АПЭК занял неоправданно высокое 24 место среди губернаторов 85 субектов РФ.
Караван Ярмарка вчера в 09:32
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Lenta.ru 22:27
Политика

Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
REGNUM 18:26
Политика

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
РБК 19:31
Шоу-бизнес

Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
OAnews вчера в 09:36
Футбол

«Сочи» назначил Федотова главным тренером

Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Нева Спорт 12:18
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Lenta.ru 16:47
Армия и оружие

Японо-американские командно-штабные учения начались на севере Токио

ТАСС 20:21
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU 03:06
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Происшествия

В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
REGNUM 21:49
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru 10:53
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 11:39
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru 22:35
Биатлон

Россияне стали четвёртыми в эстафете на этапе КМ по биатлону

News.ru вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное