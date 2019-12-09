«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.

с чего всё началось

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

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