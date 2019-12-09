Общество
Газета.RuЭлектронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.
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«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.Коммерсантъвчера в 17:57
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Минкомсвязь и МВД планируют ввести электронный договор купли-продажи автомобилей
Эхо Москвывчера в 19:04
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