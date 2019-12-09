Общество

Газета.RuГазета.RuЭлектронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин

РБКвчера в 22:46

СМИ: К 2020 году в РФ могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

Life.ruвчера в 22:21

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

Коммерсантъвчера в 17:57

В России могут упростить продажу автомобилей

URA.Ruвчера в 22:09

«Ъ»: электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

ТАССвчера в 21:41

Минкомсвязь и МВД планируют ввести электронный договор купли-продажи автомобилей

Эхо Москвывчера в 19:04

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:25, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском 07 декабря в 23:50
Политика

В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

RT на русском вчера в 08:45
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Вести.Ru вчера в 21:50
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Известия 07 декабря в 16:02
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Известия вчера в 23:54
Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Технологии

За первые полгода Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук

За первые полгода после выпуска Magic Leap продала 6 тыс. AR-очков при плане в 1 млн штук, сообщает vc.ru со ссылкой на The Information.
Retailer.ru вчера в 18:15
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Культура

Журову высмеяли в стихах за предложение поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова стала объектом резкой критики и насмешек после того, как заявила о желании пенсионеров поднять пенсионный возраст.
News.ru вчера в 22:34
Космос

Раскрыто загадочное поведение опасного для Земли астероида

Lenta.ru вчера в 22:33
Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Avia.pro вчера в 19:05
Здоровье

Рожать в США стало опасно для будущей мамы и малыша

Рожать в США стало опасно для будущей мамы и малыша Американское здравоохранение ухудшается на глазах.
Экспресс газета вчера в 06:07
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Политика

Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Rambler News Service 07 декабря в 07:50
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Авто

Эксперты объяснили, почему нельзя оставлять машину зимой в гараже

Многие автовладельцы считают, что в гараже автомобиль может лучше сохраниться, чем на улице.
SpeedMe вчера в 14:36
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия

В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа

Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
РИА Новости вчера в 23:07
Футбол

«Сочи» назначил Федотова главным тренером

Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Нева Спорт вчера в 12:18
Происшествия

Полицейский использовал виски вместо стеклоочистителя в Новосибирске

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как сотрудник ДПС залил виски в бачок для стеклоочистителя.
Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей

РИА Новости вчера в 19:27
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru вчера в 09:36
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное