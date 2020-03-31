Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЭлектронные кошельки попадут под надзор

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Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.). Это еще один шаг в постепенном повышении контроля за различными банковскими операциями граждан.
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