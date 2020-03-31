Финансы
Российская газетаЭлектронные кошельки попадут под надзор
Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.). Это еще один шаг в постепенном повышении контроля за различными банковскими операциями граждан.
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Общество
Минюст переходит на дистанционную регистрацию смертей и рождений
Планируется, что дистанционная регистрация рождений и смертей будет осуществляться с помощью электронных сервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».
Политика
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Общество
Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС
Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
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Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
В Сахалинской области ввели режим полной самоизоляции
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в регионе режим полной самоизоляции из-за коронавируса.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек
В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
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Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Происшествия
Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Политика
Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
Футбол
Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына
41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Общество
Lamborghini начнет производство масок
Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Транспорт
Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Политика
Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций
Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
Общество
Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Футбол
«Ювентус» намерен продать Роналду из-за коронавируса
Источник уточняет, что в настоящее время заработная плата Роналду составляет 31 млн евро в год.