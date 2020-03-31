Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.). Это еще один шаг в постепенном повышении контроля за различными банковскими операциями граждан.

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Политика Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

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Политика Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.

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