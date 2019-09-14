Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты

Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ". Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу.
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с чего всё началось

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъвчера в 15:50

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Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Коммерсантъвчера в 15:50

«Ъ»: Минфин предлагает ввести акцизы на устройства для нагревания табака

ТАССвчера в 21:33

Что случилось этой ночью: 14 сентября

Интерфакс02:05

СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

РБКвчера в 22:38

В России введут налог на электронные сигареты и вейпы

URA.Ruвчера в 22:20

Онколог указал на преимущества курения электронных сигарет

Говорит Москва08:23

В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака

Московский Комсомолецвчера в 22:22
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Шоу-бизнес

Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало

В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
Происшествия

На стройке Крымского моста погиб рабочий

В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Krym.News 08:59
Энергетика

Ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу

С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета 04:19
Футбол

«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ

РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес

В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Культура

В Воронеже начался фестиваль традиционной культуры «Русское лето»

TV Губерния 08:24
Шоу-бизнес

Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину

Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
Телепрограмма 12 сентября в 15:24
Здоровье

Названы простые способы профилактики рака кишечника

Известия вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Технологии

Волгоградцы разработали уникальный легкий самолет

В 2015 году самолет получил сертификат летной годности, недавно, кстати, он был продлен.
Волгоградская правда вчера в 07:05
Экономика

Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ТАСС 09:46
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Культура

В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 вчера в 06:27
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

В Крыму в Симферопольском районе волки напали на трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
Газета.Ru 10:11
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Происшествия

На дереве в Крыму нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Сотрудники МЧС нашли авиационную немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны, висевшую на дереве около села Бондаренково в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления министерства.
Полит.ру 07:34
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол

Мамаев может перейти в «Крылья Советов»

Полузащитник Павел Мамаев, который в ближайшие дни выйдет из колонии, может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Свободная Пресса 07:25
Армия и оружие

ВСУ разместили технику вблизи жилых домов оккупированной Красногоровки

Украинские вооруженные формирования разместили зенитные установки и боевые машины пехоты (БМП) вблизи жилых кварталов прифронтовой Красногоровки к западу от Донецка.
ИА Новороссия вчера в 05:16
Хоккей

«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Матч ТВ 09:59
Происшествия

СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Вести.Ru 08:10
Авто

Автоэксперт назвал оптимальное время для смены летней резины на зимнюю

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, как понять, что пришла пора менять резину с летней на зимнюю.
iReactor 08:27
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