Экономика
ИнтерфаксМинфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ". Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу.
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с чего всё началось
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.Коммерсантъвчера в 15:50
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В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
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В субботу, 14 сентября, источники информации с ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили о том, что 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
MedikForum.ru 09:26
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Krym.News 08:59
Энергетика
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С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
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Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
РИА Новости 11:28
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В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Врачи отказались делать операцию «Руки-базуки» Терешину
Врачи должны удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.
Телепрограмма 12 сентября в 15:24
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Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Технологии
Волгоградцы разработали уникальный легкий самолет
В 2015 году самолет получил сертификат летной годности, недавно, кстати, он был продлен.
Волгоградская правда вчера в 07:05
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости 12 сентября в 12:34
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Культура
В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 вчера в 06:27
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
В Крыму в Симферопольском районе волки напали на трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
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Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Происшествия
На дереве в Крыму нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
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Полит.ру 07:34
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол
Мамаев может перейти в «Крылья Советов»
Полузащитник Павел Мамаев, который в ближайшие дни выйдет из колонии, может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Свободная Пресса 07:25
Армия и оружие
ВСУ разместили технику вблизи жилых домов оккупированной Красногоровки
Украинские вооруженные формирования разместили зенитные установки и боевые машины пехоты (БМП) вблизи жилых кварталов прифронтовой Красногоровки к западу от Донецка.
ИА Новороссия вчера в 05:16
Хоккей
«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Матч ТВ 09:59
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
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Автоэксперт назвал оптимальное время для смены летней резины на зимнюю
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с корреспондентом iReactor рассказал, как понять, что пришла пора менять резину с летней на зимнюю.
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