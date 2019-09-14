Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭлектронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъвчера в 15:50

Подробнее о событии

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Коммерсантъвчера в 15:50

«Ъ»: Минфин предлагает ввести акцизы на устройства для нагревания табака

ТАССвчера в 21:33

Что случилось этой ночью: 14 сентября

Интерфакс02:05

СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

РБКвчера в 22:38

В России введут налог на электронные сигареты и вейпы

URA.Ruвчера в 22:20

В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Минфин намерен со следующего года начать взимать акциз с электронных систем для курения

Эхо Москвывчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины

Суд отменил решение Еврокомиссии (ЕК), которое позволяло «Газпрому» использовать газопровод на 100%.
РБК 06:15
Происшествия

Рабочий погиб при строительстве ж/д подхода к Крымскому мосту

«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – сообщает Крыминформ.
Вести.Севастополь 06:45
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Наука

Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов

Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.
Популярная механика 03:19
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие

НАТО разработало план по «сохранению превосходства»

"Разработанные концепции позволят НАТО сохранить военное превосходство над противниками, что позволит нам продолжать наши боевые задачи", - пояснил Пич.
Pravda.Ru 06:39
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Политика

Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

РБК 05:47
Происшествия

В Гонконге начались столкновения между протестующими и их противниками

Конфликт между двумя группами начался в 14.00 по местному времени (9.00 мск). Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza.
РИА Новости 06:36
Политика

В Киеве заявили о готовности к трёхсторонней встрече по газу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона готова к трёхсторонней встрече по газу с Россией и Евросоюзом, запланированной на 19 сентября.
RT на русском 06:11
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Армия и оружие

Как уничтожить военную технику на 40 млн гривен и вывести из строя 13 «побратимов»: «мастер-класс» от ВСУ

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 09:05
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Политика

В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

REGNUM вчера в 08:07
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 вчера в 11:14
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Авто

Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»

В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань 12 сентября в 12:42
Происшествия

В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале

РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Единоборства

Фонд Порье поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за щедрое пожертвование

REGNUM 05:38
Транспорт

В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники

В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное