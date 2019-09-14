Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.

с чего всё началось

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

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