Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭлектронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.
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Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъвчера в 15:50

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Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
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