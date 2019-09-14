Экономика
КоммерсантъЭлектронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.
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с чего всё началось
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.Коммерсантъвчера в 15:50
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В России могут ввести акцизы на электронные системы нагревания табака
Московский Комсомолецвчера в 22:22
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Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
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В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
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Футбол
Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:06
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС вчера в 03:07
Шоу-бизнес
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Росбалт вчера в 15:30
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
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Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
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Московский Комсомолец вчера в 10:22
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Авто
Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
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Финансы
Курс евро за сутки упал на 23,5 копейки
Курс евро за сутки упал на 23,5 копеек и составил 71,2 рубля.
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Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
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Контракт Кокорина с "Зенитом" истек минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом.
Газета.Ru 11:50
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
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Хоккеисты "Сочи" прервали серию из трех поражений в КХЛ, одержав победу над московским "Спартаком".
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Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Экономика
«Траст» продал землю под парк развлечений Universal девелоперу из Баку
Государственный банк «Траст», на баланс которого были переведены непрофильные активы санируемых банков, продал торгово-складской комплекс с авторынком на Варшавском шоссе, 170, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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В Россию придет крупный производитель смартфонов из Китая
Свободная Пресса 12 сентября в 01:52