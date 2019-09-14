Экономика
КоммерсантъЭлектронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.
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с чего всё началось
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.Коммерсантъвчера в 15:50
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Минфин намерен со следующего года начать взимать акциз с электронных систем для курения
Эхо Москвывчера в 23:30
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Анастасия Заворотнюк находится в коме
MOS.news вчера в 23:17
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Футбол
Новичок АПЛ нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне
Для «Манчестер Сити» поражение стало первым в сезоне, команда с десятью очками находится на втором месте в турнирной таблице.
Lenta.ru 14:26
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 11:24
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России
РБК вчера в 15:19
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Богомолов уложил Собчак в катафалк
Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Политика
МИД РФ назвал дезинформацией заявление сестры Пола Уилана
Министерство иностранных дел РФ назвало дезинформацией заявление Элизабет Уилан, которая назвала незаконным содержание под стражей ее брата Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.
Российская газета 14:20
Происшествия
В Армении при нападении медведя погиб польский турист
Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
РИА Новости 13:34
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости вчера в 01:28
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Экономика
Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Космос
Центр малых планет подтвердил открытие первой межзвездной кометы
Центр малых планет Международного астрономического союза официально подтвердил открытие первой в истории межзвездной кометы, обнаруженной в конце августа крымским астрономом Геннадием Борисовым.
N+1 12 сентября в 04:46
Армия и оружие
ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну
ЦРУ США рассекретило детали своих операций времен холодной войны, в которых использовались голуби, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 06:38
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.
Российская газета 13:59
Армия и оружие
Крылатую ракету «Оникс» предложили модернизировать
Производитель собирается модернизировать противокорабельную крылатую ракету «Оникс».
Военное обозрение вчера в 06:10
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Происшествия
Сердце Шумахера лечат стволовыми клетками
Газета.Ru 11 сентября в 10:55
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Политика
В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.
МонаВиста 08:24
Космос
Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной
Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Происшествия
Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми
Количество погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля на дороге Ярославль-Иваново в Ярославской области увеличилось до восьми, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.
Интерфакс 14:07
Политика
Посольство РФ призвало Лондон не вносить раскол в украинское общество
«Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть наконец конструктивную роль в процессе национального примирения», — заявили в посольстве РФ.
ФАН 13:56
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12