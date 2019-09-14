Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭлектронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos. Мера грозит ростом цен на приборы и, как следствие, возвращением потребителей к более дешевым и вредным сигаретам, предупреждают участники рынка.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года С 2020 года устройства для курения, заменяющие сигареты, могут быть отнесены к подакцизной продукции.
Коммерсантъвчера в 15:50

Подробнее о событии

Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года

Коммерсантъвчера в 15:50

«Ъ»: Минфин предлагает ввести акцизы на устройства для нагревания табака

ТАССвчера в 21:33

СМИ узнали о сроках введения в России акциза на устройства для курения

РБКвчера в 22:38

Онколог указал на преимущества курения электронных сигарет

Говорит Москва08:23

Минфин намерен со следующего года начать взимать акциз с электронных систем для курения

Эхо Москвывчера в 23:30

СМИ узнали об обложении акцизом электронных устройств для курения с 2020 года

Ведомости03:54

В России введут налог на электронные сигареты и вейпы

URA.Ruвчера в 22:20
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Политика

Глава МИД Украины призвал принять закон о статусе Донбасса

Киев должен выполнять принятую в 2016 году формулу, которая обязывает принять закон об особом статусе Донбасса.
Росбалт вчера в 09:30
Общество

На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов

На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК 23:04
Экономика

Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Происшествия

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Российская газета 11:34
Происшествия

Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Как отмечается, в результате инцидента пострадали пять человек, в том числе трое детей.
Газета.Ru 15:27
Авто

Вскоре объявят преемника Mitsubishi Pajero

Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.
CarsWeek.ru 04:49
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 вчера в 11:14
Футбол

«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги

Чемпионат 14:21
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
Авто

Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:58
Здоровье

Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса

Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru 03:54
Космос

Из Львовской области пригласят инопланетян на Землю с помощью детских рисунков

Впервые в мировой истории более 100 тыс. рисунков с изображением детских мечтаний будут оцифрованы и отправлены с помощью направленного радиосигнала в космос.
Украина.ру 12 сентября в 06:33
Футбол

Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU 14:59
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе у Собчак

Под композицию «Снег» Собчак и Богомолов исполнили первый свадебный танец. По словам Киркорова, «Снег» — это любимая песня Собчак.
Росбалт 03:13
Происшествия

В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек

За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
Газета.Ru 11 сентября в 20:52
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

РИА Новости 01:44
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Политика

В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов

Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

StarHit.ru 02:00
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ дает шанс молодым игрокам. Они заслуживают этого»

Sports.ru 14:12
Политика

Бориса Джонсона превратили в Халка

Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.
Lenta.ru 22:19
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Политика

Депутат Госдумы оценил предложение соединить Балтийское и Черное моря

Бальбек предположил, что если таким образом Киев хочет показать свою работоспособность, то это никто не оценит.
Известия 13:39
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Политика

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

RT на русском 09:29
Единоборства

Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде

Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.
Allboxing.ru 23:06
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 10:58
Авто

Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями

Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe 07:32
Авто

Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ-54901

В рамках состоявшейся выставки Comtrans-2019 представители компании «КАМАЗ» озвучили стоимость нового магистрального тягача с индексом 54910.
Тарантас Ньюс 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное