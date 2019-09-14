Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. "На улице Коммуны, 7 на подстанции горят трансформаторы", - сказано в сообщении.
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После пожара на трансформаторной подстанции электричество вернули во все дома
Петербургский дневник15:28
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заявил, что уходит
Проблемы со здоровьем актрисы Анастасии Заворотнюк отразились и на ее супруге – фигуристе Петре Чернышеве.
Петербургский дневник 17:44
Общество
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru 18:39
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков оценил слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который заявил, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
Известия 17:46
Гаджеты
Фото тестового смартфона Huawei Mate 30 Pro попало в сеть
Кубанские новости вчера в 07:37
Музыка
Noize MC вызвал Шнурова на дуэль
Портал Субкультура 13:53
Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru 02:03
Наука
Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе
Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.
Ugpressa.ru 14:23
Политика
Украина планирует провести выборы в Донбассе до 2020 года
Украина стремится провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.
ТАСС 14:50
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК 11 сентября в 13:29
Политика
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском 12:56
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Армия и оружие
На Украине разоружили три «добровольческих батальона»
Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.
MOS.news вчера в 10:39
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Здоровье
Регистрацию «Фризиума» в России ускорят
Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена.
Lenta.ru 04:10
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России сократилась до 166 га
За последние сутки, 12 сентября 2019 года, площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, сократилась на 41 тыс га и составила 166 га.
REGNUM 06:35