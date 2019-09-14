Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге вспыхнул пожар на подстанции

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. "На улице Коммуны, 7 на подстанции горят трансформаторы", - сказано в сообщении.
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