Транспорт
REGNUMЭлектросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Детали разрабатываемых поправок к ПДД обнародовал в эфире «Ъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Изменения в правилах готовят Минтранс совместно с Госавтоинспекцией, об этом стало известно еще в августе.Коммерсантъвчера в 18:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.
Комсомольская правда 03:53
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:20
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Похвистнево-Информ вчера в 21:10
Хоккей
ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023
Федерация хоккея России одобрила заявку Омска на проведение части матчей молодежного чемпионата мира в 2023 году.
Матч ТВ 01:41
Армия и оружие
СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США
На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
REGNUM 03 октября в 16:38
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Газета.Ru 03:21
Культура
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
Рифей-Пермь вчера в 16:17
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Росбалт 02 октября в 10:20
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Иски, как отмечает издание, были поданы спустя несколько дней после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday за публикацию ее письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.
РБК вчера в 22:59
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Транспорт
Станции метро Фрунзенского радиуса открыты для пассажиров
«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» работали месяц в тестовом режиме и проходили проверку на безопасность.
Город+ вчера в 08:31
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru вчера в 16:18
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Хоккей
Бурдасов подписал контракт со СКА
LiveSport.ru 04:45
Спорт
Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара
РИА Новости 03:51
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Lenta.ru 04:29
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Армия и оружие
США испытали в Тихом океане противокорабельную ракету
По информации CNN, дальность ракеты, способной маневрировать, составляет 100 морских миль.
Росбалт вчера в 13:05
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 вчера в 18:00
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
17 сентября представители ВВС Бельгии заявили о перехвате над Балтийским морем двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 и сопровождавших их Су-27 и опубликовали несколько фотографий российских самолетов.
РБК вчера в 13:08
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Известия 00:53
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Вечерний курьер вчера в 08:05
Политика
Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия вчера в 09:45