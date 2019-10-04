Детали разрабатываемых поправок к ПДД обнародовал в эфире «Ъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Изменения в правилах готовят Минтранс совместно с Госавтоинспекцией, об этом стало известно еще в августе.

с чего всё началось

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».

Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

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