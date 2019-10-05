Транспорт

Газета.RuГазета.RuЭлектросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности". Горожан обяжут ездить на новых средствах передвижения по велодорожкам и тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.
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с чего всё началось

Правила изменят для пользователей электросамокатов и моноколес

По словам господина Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.
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