По словам господина Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут приравнены электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

с чего всё началось

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности". Горожан обяжут ездить на новых средствах передвижения по велодорожкам и тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.

Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД

Футбол Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо» Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.

Политика В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Политика В Иране освободят задержанную российскую журналистку Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.

Политика Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.

Авто Кроссовер LADA 4x4 получит модификацию для медицинской службы АвтоВАЗ получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятидверную версию внедорожника Lada 4x4.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Шоу-бизнес Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.

Армия и оружие ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Гаджеты Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Общество Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.

Политика Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Политика Путин допустил продление контракта с Украиной по транзиту газа Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заключить новый договор с Украиной по транзиту газа по нормам европейского законодательства.

Технологии PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.

Экология Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".

Футбол Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.