Общество
Комсомольская правдаЭлитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах
В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах. Корреспондент kp.ru ранее подсчитал, сколько денег нашли в домах коррупционеров и что можно было бы купить на эту сумму.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".РИА Новости12:15
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Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Кино
Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Происшествия
35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии
Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Общество
В Госдуму внесли новый проект о виноградарстве и виноделии
Группа депутатов от всех фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации, следует из электронной базы данных ГД.
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Гаджеты
Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС
Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Политика
Трамп предсказал крах экономики США из-за победы «клоуна» на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы «клоуна» на выборах страну ждёт экономический крах, как это было уже во время Великой депрессии.
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри
В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Экономика
В России выплата на первого и второго ребенка вырастет в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка увеличится в 2020 году на 7,1% — до 12 тыс. рублей.
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Политика
Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Происшествия
Суд арестовал одного из подозреваемых в избиении красноярца до смерти
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.