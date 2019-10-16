Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЭлитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах

В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах. Корреспондент kp.ru ранее подсчитал, сколько денег нашли в домах коррупционеров и что можно было бы купить на эту сумму.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале
 проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".
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