с чего всё началось

В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах. Корреспондент kp.ru ранее подсчитал, сколько денег нашли в домах коррупционеров и что можно было бы купить на эту сумму.

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Общество В Госдуму внесли новый проект о виноградарстве и виноделии Группа депутатов от всех фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации, следует из электронной базы данных ГД.

Происшествия На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Культура Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.

Футбол «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Политика Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.

Транспорт «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40% Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Технологии Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.