Экономика

РБКРБКЭлитным квартирам в Москве предсказали рост цен на 4,5% в 2020 году

В 2020 году цены на элитные квартиры в Москве вырастут на уровне 4,5% — российская столица войдет в пятерку крупных городов мира по темпам роста цен на высокобюджетное жилье. Такой прогноз содержится в исследовании Prime Global Forecast международной консалтинговой компании Knight Frank.
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Knight Frank объявил о том, какие рынки премиум-недвижимости станут самыми активными

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В 2020 году элитное жилье в Москве подорожает

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В 2020 году Москва войдет в тройку городов мира по росту цен на элитное жилье

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Вести.Ru вчера в 04:43
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Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

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Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
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В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
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Автомобиль со взрывчаткой взорвался в Афганистане

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