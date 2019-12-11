Экономика
РБКЭлитным квартирам в Москве предсказали рост цен на 4,5% в 2020 году
В 2020 году цены на элитные квартиры в Москве вырастут на уровне 4,5% — российская столица войдет в пятерку крупных городов мира по темпам роста цен на высокобюджетное жилье. Такой прогноз содержится в исследовании Prime Global Forecast международной консалтинговой компании Knight Frank.
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Knight Frank объявил о том, какие рынки премиум-недвижимости станут самыми активными
Prian.ru09 декабря в 05:00
В 2020 году Москва войдет в тройку городов мира по росту цен на элитное жилье
Элитное.РУвчера в 03:38
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