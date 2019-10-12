Первым бегуном в мире, который пробежал марафон меньше чем за 2 часа, стал представитель Кении Элиуд Кипчоге. Он поставил рекорд во время проекта Ineos 1:59 Challenge, деньги на который выделяет бизнесмен из Великобритании Джим Рэтклифф.

Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за 2 часа

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