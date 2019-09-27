Политика

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападЭлла Памфилова планирует реформировать систему выборов

Глава Центризбиркома РФ подготовила предложения по изменению избирательного законодательства, сообщил РБК. В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.
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с чего всё началось

Памфилова предложила реформировать систему выборов в России

Без "досрочки" Председатель ЦИК Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах и планирует их внести на обсуждение соответствующей рабочей группы при администрации президента.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Памфилова предложила изменить муниципальный и подписной фильтры

Новая газета02:29

Председатель Центризбиркома РФ предложила изменить законы о выборах

Pravda.Ru02:00

ЦИК раскрыл детали грядущей реформы системы выборов

URA.Ruвчера в 17:31

РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

Коммерсантъвчера в 23:25

Элла Памфилова подготовила предложения по изменению избирательного законодательства

Эхо Москвы01:15

СМИ: Памфилова предложит Кремлю отменить открепительные удостоверения и изменить муниципальный фильтр

FreeNews-Volga01:36

Памфилова предложила реформировать систему выборов в России

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
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Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России

Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
ТАСС 03:13
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В России запретили курить на балконах

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ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:26
Общество

В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
Газета.Ru вчера в 04:40
Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Политика

Ольга Слюсарева стала главой города Тулы

Московский Комсомолец 03:52
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Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти

Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Аргументы и Факты 02:03
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Российские ученые разработали систему борьбы с космическим мусором

Вести.Ru 00:21
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«Интер» отчитался о рекордных доходах

Доходы миланского клуба за сезон-2018/19 составили 415 млн евро, что на 20% больше, чем в позапрошлом сезоне.
Sport24.ru вчера в 15:09
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Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

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Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Авто

Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник

На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
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Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
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Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
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Газета.Ru вчера в 07:14
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Происшествия

Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru вчера в 04:02
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Пресс-секретарь Зеленского оттолкнула от него журналиста

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Nissan представил обновленный внедорожник Patrol

Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
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Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
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Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro 25 сентября в 13:55
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В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
ТАСС 02:09
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Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
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Intel может удивлять: стала известна цена Core i9-9900KS Special Edition

Стоит напомнить, что Core i9-9900KS представляет собой «улучшенную» версию восьмиядерного Core i9-9900K, которая способна работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра одновременно.
3DNews вчера в 12:04
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политический и государственный деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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