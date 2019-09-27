Без "досрочки" Председатель ЦИК Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах и планирует их внести на обсуждение соответствующей рабочей группы при администрации президента.

с чего всё началось

Глава Центризбиркома РФ подготовила предложения по изменению избирательного законодательства, сообщил РБК. В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.

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