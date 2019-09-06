Происшествия
RT на русскомНа дом Памфиловой совершено нападение
Указывается, что потерпевшей стала Элла Памфилова, глава ЦИК РФ. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — добавили в ведомстве. Следователи подмосковной полиции возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.
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с чего всё началось
МВД возбудило уголовное дело о нападении на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову, сообщается на сайте главного управления ведомства по Москве.Медиазона05:21
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Телеканал 360° 05:16
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ТАСС 07:38
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RT на русском вчера в 15:45
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РИА Новости 04:26
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Таксиста из Волгограда убили в Калмыкии
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Транспорт
Авиапассажиров могут начать взвешивать перед рейсами
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Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
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Политика
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По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.
РБК 07:43
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14