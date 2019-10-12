Политика

RT на русскомRT на русскомЭлладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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Элладская церковь признала право Варфоломея на автокефалию

Известия09:03

Новую церковь Украины признали в Элладе

Вести.Ru08:42

В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви по Украине

РИА Новости09:40

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

RT на русском07:58

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

РЕН ТВ07:46

СМИ: Элладская церковь признала право Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ

ТАСС08:21

День в истории. 11 октября: объявлено о создании Украинской автокефальной православной церкви

Украина.ру10 октября в 18:00
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Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

Коммерсантъ вчера в 02:57
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК 09:20
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Происшествия

Россияне проголосовали за возвращение смертной казни

Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости 07:08
Происшествия

В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

РИА Новости 08:19
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
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В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

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Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

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Lenta.ru 02:22
Армия и оружие

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

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РБК вчера в 10:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
Чемпионат 06:36
Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
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Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
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Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем

В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Авто

Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором

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Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
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Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
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Huawei представит новый смартфон 17 октября во Франции

Китайский технологический гигант Huawei в прошлом месяце представил новые флагманские смартфоны серии Mate.
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Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля

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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
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Заплаканная Юлия Барановская поделилась бедой в семье

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Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
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По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
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