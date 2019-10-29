Религия
Газета.RuЭлладская православная церковь официально признала ПЦУ
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил "Мирное письмо" главе ПЦУ Епифанию. "Элладская церковь в связи с этим письмом становится первой церковью, которая официально признает новую автокефальную церковь Украины", - говорится в сообщении греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".
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Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Политика
В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Донбассе
Игры
Для Kingdom Come: Deliverance выпустили официальные инструменты модификаций
Студия Warhorse, как и обещала, обеспечила официальную поддержку пользовательских модификаций к средневековой ролевой игре Kingdom Come: Deliverance.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Гаджеты
Смартфон Pocophone F1 начал получать прошивку MIUI 11
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Игры
Diablo IV и Overwatch 2 : Blizzard хочет исправить ошибки прошлого года
Редактор Kotaku Джейсон Шрайер подтвердил, что на предстоящем конвенте Blizzcon 2019 состоится анонс Diablo IV и Overwatch 2. Об этом он рассказал на сайте издания 28 октября.
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Шоу-бизнес
Поглумившийся над трупом кошки татарский певец извинился за выходку
Татарский певец Фирдус Тямаев извинился за видеозапись, на которой он вместе с певицей Гузель Уразовой посмеялись над трупом сбитой на дороге кошки.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Армия и оружие
Россия озабочена количеством спутников США в космосе
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Политика
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Общество
«Л’Этуаль» хочет приобрести сеть магазинов «Подружка»
ООО «Алькор и Ко» (операционная компания «Л'Этуаль») направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении сети магазинов «Подружка».
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.