Религия

Газета.RuГазета.RuЭлладская православная церковь официально признала ПЦУ

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил "Мирное письмо" главе ПЦУ Епифанию. "Элладская церковь в связи с этим письмом становится первой церковью, которая официально признает новую автокефальную церковь Украины", - говорится в сообщении греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

В РПЦ изучат информацию о признании ПЦУ со стороны Элладской церкви

РИА Новости15:29

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

РБК14:20

Ряд митрополитов церкви Греции оспорят признание ПЦУ

РЕН ТВ12:25

УПЦ решила прекратить евхаристическое общение и сослужение с духовенством Элладской Церкви

Телеканал 360°12:33

Архиепископ Афинский признал автокефалию ПЦУ

Известия12:46

«Мирное письмо»: Элладская православная церковь признала ПЦУ

Вести.Ru12:54

СМИ: Элладская православная церковь официально признала так называемую ПЦУ

ТАСС12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Киберспорт

Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года

Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру 17:41
Политика

В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Донбассе

Государственные Вести 07:21
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» и продлило серию побед в КХЛ

РБК 15:14
Игры

Для Kingdom Come: Deliverance выпустили официальные инструменты модификаций

Студия Warhorse, как и обещала, обеспечила официальную поддержку пользовательских модификаций к средневековой ролевой игре Kingdom Come: Deliverance.
Игромания.ру 15:08
Культура

Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории

Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Политика

В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Футбол

«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль

Sport24.ru 18:16
Армия и оружие

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru 13:05
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Происшествия

В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок

В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru 17:31
Общество

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
Гаджеты

Смартфон Pocophone F1 начал получать прошивку MIUI 11

Astera вчера в 15:11
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Агентство Москва 18:20
Игры

Diablo IV и Overwatch 2 : Blizzard хочет исправить ошибки прошлого года

Редактор Kotaku Джейсон Шрайер подтвердил, что на предстоящем конвенте Blizzcon 2019 состоится анонс Diablo IV и Overwatch 2. Об этом он рассказал на сайте издания 28 октября.
REGNUM 05:33
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине

Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
REGNUM 19:38
Шоу-бизнес

Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи

Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Территория новостей 08:35
Шоу-бизнес

Поглумившийся над трупом кошки татарский певец извинился за выходку

Татарский певец Фирдус Тямаев извинился за видеозапись, на которой он вместе с певицей Гузель Уразовой посмеялись над трупом сбитой на дороге кошки.
Культуромания 01:26
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости 09:30
Политика

Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.
RT на русском 19:29
Единоборства

Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт 05:09
Политика

Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Российская газета 18:41
Общество

«Л’Этуаль» хочет приобрести сеть магазинов «Подружка»

ООО «Алькор и Ко» (операционная компания «Л'Этуаль») направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении сети магазинов «Подружка».
News.ru 15:16
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск вчера в 04:46
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное