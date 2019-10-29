Религия

Газета.RuГазета.RuЭлладская православная церковь официально признала ПЦУ

Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил "Мирное письмо" главе ПЦУ Епифанию. "Элладская церковь в связи с этим письмом становится первой церковью, которая официально признает новую автокефальную церковь Украины", - говорится в сообщении греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".
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