Религия
Газета.RuЭлладская православная церковь официально признала ПЦУ
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил "Мирное письмо" главе ПЦУ Епифанию. "Элладская церковь в связи с этим письмом становится первой церковью, которая официально признает новую автокефальную церковь Украины", - говорится в сообщении греческого агентства церковных новостей "Ромфеа".
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Происшествия
Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Хоккей
Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Гаджеты
Apple вынуждает владельцев iPhone 5 обновиться
Компания Apple предупредила владельцев iPhone 5 о скором ограничении функционала смартфона.
Космос
Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Политика
Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса
Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.
Общество
Больше всего россияне боятся болезней, войны и бедности
Еще 22% назвали своим основным страхом стихийные бедствия, 18% боятся лишиться сбережений, а 16% респондентов боятся потерять работу.
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Авто
Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Авто
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Официально о старте «живых» продаж автомобиля в компании не объявляли, но Toyota RAV4 нового поколения уже добрался до большинства российских дилеров.
Здоровье
Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Футбол
Василий Уткин: «Успех Аршавина на телевидении в том, что он органичен»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин уже добился заметного успеха на телевидении.