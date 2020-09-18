Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор Ефремову
Подачу апелляции Эльман Пашаев объяснил тем, что именно он представлял интересы актёра в суде. Согласно решению Пресненского суда, Михаил Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП.В источнике
С чего всё началось
Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру Михаилу Ефремову. "Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу", - сообщил ТАСС адвокат. Сразу после приговора он подал краткую жалобу с просьбой отменить приговор.
ТАСС04:07
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