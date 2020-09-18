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Мир новостей
Мир новостей

Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор Ефремову

Подачу апелляции Эльман Пашаев объяснил тем, что именно он представлял интересы актёра в суде. Согласно решению Пресненского суда, Михаил Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру Михаилу Ефремову. "Вчера я подал расширенную апелляционную жалобу", - сообщил ТАСС адвокат. Сразу после приговора он подал краткую жалобу с просьбой отменить приговор.
ТАСС04:07
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РБК

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

РБК05:44
ТАСС

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова

ТАСС04:07
Комсомольская правда

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Комсомольская правда04:53
Московский Комсомолец

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Московский Комсомолец04:40
РИА Новости

Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову

РИА Новости04:40
RT на русском

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову

RT на русском04:23
Коммерсантъ

Адвокат Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Коммерсантъ05:17

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК13:10
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Белоусов обсудит налоговую нагрузку с РСПП 22 сентября

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 22 сентября обсудит налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
ТАСС06:48

Москвичам могут разрешить сдавать свои автомобили в каршеринг

Департамент транспорта Москвы прорабатывает запуск «Народного каршеринга», позволяющего сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду, заявил руководитель департамента Максим Ликсутов в своей колонке на сайте дептранса.
Ведомости10:12
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