Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор Ефремову
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Подачу апелляции Эльман Пашаев объяснил тем, что именно он представлял интересы актёра в суде. Согласно решению Пресненского суда, Михаил Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП.В источнике
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