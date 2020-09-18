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Мир новостей
Мир новостей

Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор Ефремову

Подачу апелляции Эльман Пашаев объяснил тем, что именно он представлял интересы актёра в суде. Согласно решению Пресненского суда, Михаил Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП.В источнике
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РБК

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

РБКвчера в 05:44
Коммерсантъ

Адвокат Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Коммерсантъвчера в 05:17
ТАСС

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова

ТАССвчера в 04:07
Московский Комсомолец

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Московский Комсомолецвчера в 04:40
РИА Новости

Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову

РИА Новостивчера в 04:40
RT на русском

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову

RT на русскомвчера в 04:23
Комсомольская правда

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Комсомольская правдавчера в 04:53

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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