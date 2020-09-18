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Мир новостей
Мир новостей

Эльман Пашаев подал апелляционную жалобу на приговор Ефремову

Подачу апелляции Эльман Пашаев объяснил тем, что именно он представлял интересы актёра в суде. Согласно решению Пресненского суда, Михаил Ефремов был признан виновным в совершении смертельного ДТП.В источнике
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РБК

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

РБК05:44
Коммерсантъ

Адвокат Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Коммерсантъ05:17
ТАСС

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова

ТАСС04:07
РИА Новости

Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову

РИА Новости04:40
ФАН

Пашаев подал расширенную апелляцию по делу Ефремова

ФАН05:38
Комсомольская правда

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Комсомольская правда04:53
Телеканал 360°

Пашаев подал расширенную апелляцию на приговор Ефремову

Телеканал 360°04:38

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Два вертолета США следили за российскими военными в Сирии

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видеозапись, которая демонстрирует, как два вертолета, предположительно принадлежащие ВС США, следят за действиями российского военного патруля.
Военное деловчера в 00:44
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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