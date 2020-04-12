Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатЭлвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.
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Элвер Рахимич
Когда в силу вступили экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Но люди сильно жаловались и говорили, что водка помогает, поэтому властям пришлось уступить. Могу представить себе, как они пьют водку в карантин.
— Элвер Рахимич, боснийский футболистГазета.Ru 02:59

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