Когда в силу вступили экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Но люди сильно жаловались и говорили, что водка помогает, поэтому властям пришлось уступить. Могу представить себе, как они пьют водку в карантин.

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.

Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает

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