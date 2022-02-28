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Эльвира Набиуллина: Банк России приостановил валютные интервенции

Банк России приостановил валютные интервенции.
РБК
"Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов", - заявила Набиуллина в понедельник.
Финмаркет
"В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - сказала Набиуллина.
РИА Новости
Похожее решение приняли США: российский ЦБ не внесен в блокирующий список SDN, но граждане США больше не могут проводить с ним операции, а также с Минфином и Фондом национального благосостояния.
РБК

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