РБКЭльвира Набиуллина: Банк России приостановил валютные интервенцииБанк России приостановил валютные интервенции.РБК"Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов", - заявила Набиуллина в понедельник.Финмаркет"В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились", - сказала Набиуллина.РИА НовостиПохожее решение приняли США: российский ЦБ не внесен в блокирующий список SDN, но граждане США больше не могут проводить с ним операции, а также с Минфином и Фондом национального благосостояния.РБКЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнКоммерсантъРБКForbesSIA.ruЭкономика сегодняФАНNewInformКапитал страныИзвестияПодробнее о событииНабиуллина: ЦБ из-за ограничений на резервы не проводил в понедельник валютные интервенцииРИА Новостивчера в 08:43Банк России не смог провести валютные интервенции из-за новых санкцийКоммерсантъвчера в 08:41ЦБ не проводил валютные интервенции 28 февраля из-за санкцийВедомостивчера в 08:37Глава Центробанка объяснила приостановку валютных интервенцийЭкономика сегоднявчера в 08:40ЦБ РФ в связи с ограничением использования резервов не проводил 28 февраля валютные интервенцииFinam.Ruвчера в 08:37Санкции не позволили ЦБ РФ выйти на рынок с интервенциями в понедельникИнтерфаксвчера в 08:33Эльвира Набиуллина: Банк России приостановил валютные интервенцииРБКвчера в 08:10Показать ещёОценить25Поделиться