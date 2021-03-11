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ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в некоторых регионах страны

Банк России предлагает продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.В источнике
С чего всё началось

Строй, кто идет: глава ЦБ назвала регионы с перспективой продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить, сказала в интервью «Известиям» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.
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