Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЭльвира Набиуллина предположила более резкое снижение ключевой ставки

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на половину процента – с 6% до 5,5%. Кроме того, регулятор спрогнозировал падение ВВП в стране в 2020 году на 4-6%. До пандемии коронавируса предполагался рост ВВП на уровне 1,5-2%. Перед тем, как ставка опустилась до 6%, она снижалась шесть раз.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Арефьев: вслед за снижением ставки ЦБ должно быть принято решение по налогам

Экономика сегодня11:41

Банк России поможет экономике дешевыми деньгами

Вести.Ru09:53

Набиуллина не исключила более резкого снижения ставки

Коммерсантъ07:21

В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

RT на русском06:57

ЦБ РФ повторил сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики

Финмаркет06:51

Набиуллина: ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку

Газета.Ru06:48

Набиуллина: Банк России может снижать ставку большими шагами, чем раньше

ПРАЙМ06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Политика

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
3,2K
Общество

Москва ужесточает требования к тишине в домах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
50
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
2
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
2,3K
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

РБК 07:12
270
Здоровье

За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 04:52
188
Здоровье

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19

Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета 14:17
132
Общество

Руководство столичной полиции требует от подчиненных составлять не меньше двух протоколов в день о нарушении изоляции

Руководство полиции Москвы уменьшило и план по протоколам, рассказал собеседник «Открытых медиа».
Эхо Москвы 08:59
10
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
406
Шоу-бизнес

Папунаишвили обрушился с критикой на жюри шоу «Танцы со звёздами»

Евгений Папунаишвили рассказал, что разочарован работой жюри нового сезона шоу «Танцы со звёздами».
7Дней.ру 12:30
1
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
774
Политика

Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию

Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
ИА Красная Весна вчера в 11:47
1
Общество

Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве

Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
7
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
248
Общество

Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском вчера в 10:41
2K
Политика

Путин пообещал авиационный парад и салюты в День Победы

Популярная механика 12:47
323
Футбол

Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
Бомбардир.ру 12:31
Общество

960 российских военных заразились коронавирусом

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
74
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
1,8K
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
414
Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
22
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
11
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
33
Общество

Греция начнет выходить из карантина с 4 мая

4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.
Pravda.Ru 14:18
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
570
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
6
Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом

У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
169
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
149
Общество

Академики РАН выступили против реформы МГУ

Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное