Экономика
Новые ИзвестияЭльвира Набиуллина предположила более резкое снижение ключевой ставки
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на половину процента – с 6% до 5,5%. Кроме того, регулятор спрогнозировал падение ВВП в стране в 2020 году на 4-6%. До пандемии коронавируса предполагался рост ВВП на уровне 1,5-2%. Перед тем, как ставка опустилась до 6%, она снижалась шесть раз.
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым русским роликом на YouTube
Клип российского музыкального коллектива Little Big снятый на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.
Профиль 05:53
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30
Футбол
ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
Матч ТВ 07:25
Общество
Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ
Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова
Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Газета.Ru 07:52
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Здоровье
Коронавирус на Украине: глава Минздрава обещает вспышку вместо пика
По оценкам специалистов украинского Минздрава, новая вспышка коронавируса может случиться в стране уже через неделю.
Rusvesna.su 07:25
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Общество
Глава Башкирии назвал пандемию вызовом для управленческой команды
Вызовы, с которыми сталкивается управленческая команда в связи с пандемией коронавируса, необходимо рассматривать не только как проблемы, но и как возможность движения вперед.
РБК Уфа 07:18
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Интерфакс вчера в 12:53
Происшествия
В Новой Москве локализовали крупный пожар
Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 08:20
Общество
В Подмосковье умерли еще пять человек с коронавирусом
Как сообщили в региональном оперштабе, в Подмосковье за сутки умерли еще пять человек, у которых ранее выявили коронавирус.
НТВ 08:29
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
Петербургский дневник вчера в 13:19
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие
Самый северный аэродром стал всесезонным
Новый аэродром построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России "Арктический трилистник".
Северпост 07:15
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Гаджеты
IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S
Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru 02:52
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43