Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЭльвира Набиуллина предположила более резкое снижение ключевой ставки

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на половину процента – с 6% до 5,5%. Кроме того, регулятор спрогнозировал падение ВВП в стране в 2020 году на 4-6%. До пандемии коронавируса предполагался рост ВВП на уровне 1,5-2%. Перед тем, как ставка опустилась до 6%, она снижалась шесть раз.
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Набиуллина: ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку

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В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

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ЦБ РФ повторил сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики

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Набиуллина не исключила более резкого снижения ставки

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Набиуллина: Банк России может снижать ставку большими шагами, чем раньше

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Набиуллина: экономика испытывает огромный шок, ЦБ начнет снижать ставку «большими шагами»

Вести.Ru06:43

Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ «большими шагами»

Экономика сегодня06:30
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым русским роликом на YouTube

Клип российского музыкального коллектива Little Big снятый на трек Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Политика

Кабмин Украины отозвал представление Саакашвили в вице-премьеры

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление о назначении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером, сообщает украинское издание «Цензор.нет».
РБК 07:53
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:30
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Футбол

ФИФА может запретить футболистам плеваться во время матчей

Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Хуг рассказал о возможном наказании футболистов за плевки во время футбольных матчей.
Матч ТВ 07:25
Общество

Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ

Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
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Общество

Депутат Лебедев прокомментировал высказывание вратаря Фролова

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Газета.Ru 07:52
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
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Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Здоровье

Коронавирус на Украине: глава Минздрава обещает вспышку вместо пика

По оценкам специалистов украинского Минздрава, новая вспышка коронавируса может случиться в стране уже через неделю.
Rusvesna.su 07:25
Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
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Общество

Глава Башкирии назвал пандемию вызовом для управленческой команды

Вызовы, с которыми сталкивается управленческая команда в связи с пандемией коронавируса, необходимо рассматривать не только как проблемы, но и как возможность движения вперед.
РБК Уфа 07:18
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Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Интерфакс вчера в 12:53
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Происшествия

В Новой Москве локализовали крупный пожар

Возгорание деревянных поддонов в Рязановском поселении в новой Москве локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 08:20
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Общество

В Подмосковье умерли еще пять человек с коронавирусом

Как сообщили в региональном оперштабе, в Подмосковье за сутки умерли еще пять человек, у которых ранее выявили коронавирус.
НТВ 08:29
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как лишилась квартиры

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, зная о проблемах со здоровьем, давно составила завещание, согласно которому авторские права на произведения ее покойного супруга Василия Шукшина и квартиру в Новой Москве получает ее нынешний муж Бари Алибасов.
Петербургский дневник вчера в 13:19
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Здоровье

Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса

Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Армия и оружие

Самый северный аэродром стал всесезонным

Новый аэродром построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России "Арктический трилистник".
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Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
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IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S

Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru 02:52
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Наука

Метаповерхности помогли создать суперхиральный свет

N+1 06:14
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В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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