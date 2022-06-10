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Эльвира Набиуллина рекомендовала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг

Инвесторам по-прежнему нужно учитывать на будущее риски при покупке иностранных ценных бумаг.
ТАСС
Международные учетные системы ограничили проведение операций по счетам НРД и сделали невозможным движение ценных бумаг со счетов НРД на счета других учетных институтов.
РБК Инвестиции
Регулятор в ближайшее время проведет экспертный совет по проблемам розничных инвесторов.
ПРАЙМ
Глава ЦБ отметила, что Банк России не имел возможности предупредить российских инвесторов о заморозке иностранных акций.
ПРАЙМ

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Набиуллина заявила о необходимости учета рисков при покупке ценных бумаг
Рязань.Лайф14:07
Эльвира Набиуллина рекомендовала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Yakutsk.ru12:04
Набиуллина рекомендовала учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
Solenka.info09:42
ЦБ посоветовал инвесторам учитывать риски блокировки бумаг США в будущем
РБК Инвестиции10:35
Глава ЦБ призвала учитывать риск заморозки иностранных ценных бумаг
ИА Красная Весна10:08
Глава ЦБ Набиуллина посоветовала учитывать риски блокировки при покупке иностранных ценных бумаг
ПРАЙМ09:46
Набиуллина: инвесторам нужно учитывать риски при покупке иностранных ценных бумаг
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