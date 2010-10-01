Экономика
REGNUMЭльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме
Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.
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В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
Финансовая газета19 июня в 08:15
Чего не стоило делать Центробанку: «японская» операция регулятора вызывает вопросы
Konkurent.ruвчера в 18:12
Рост японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ вызвал вопросы в Госдуме
Интерфакс19 июня в 07:14
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Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
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Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
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Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию
Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
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В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны
Триполи, 21 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны.
REGNUM вчера в 11:34
Происшествия
В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды
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Общество
В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника
Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
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Сокурсница Ефремова раскрыла неприятную правду об актере
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Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
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Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
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Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
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Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
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Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны
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Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
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Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по поправкам в Конституцию.
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