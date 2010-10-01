Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.

Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме

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