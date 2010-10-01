Экономика

REGNUMREGNUMЭльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме

Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.
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Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме

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К Набиуллиной возникли вопросы. Госдума признала сомнительными сделки ЦБ на $73 млрд

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В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ

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Чего не стоило делать Центробанку: «японская» операция регулятора вызывает вопросы

Konkurent.ruвчера в 18:12

Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня

Дума ТВ19 июня в 10:25

К Набиуллиной появились вопросы. Сделка на 73 млрд долларов требует разъяснений

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Рост японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ вызвал вопросы в Госдуме

Интерфакс19 июня в 07:14
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
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Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше

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Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию

Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
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Политика

В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны

Триполи, 21 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны.
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Общество

В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника

Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
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Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

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Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по поправкам в Конституцию.
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