Экономика

Дума ТВДума ТВГосдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня

Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год. Комитет ГД по финансовому рынку уже подготовил проект постановления о принятии документа к сведению.
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Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме

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К Набиуллиной возникли вопросы. Госдума признала сомнительными сделки ЦБ на $73 млрд

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Рост японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ вызвал вопросы в Госдуме

Интерфакс19 июня в 07:14

Чего не стоило делать Центробанку: «японская» операция регулятора вызывает вопросы

Konkurent.ruвчера в 18:12

Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня

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В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ

Финансовая газета19 июня в 08:15

К Набиуллиной появились вопросы. Сделка на 73 млрд долларов требует разъяснений

Капитал страны03:07
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Политика

Зеленский заявил, что пока не смог составить мнение о Путине

Киев, 22 июня 2020, 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, можно ли доверять президенту России Владимиру Путину.
REGNUM 06:39
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Общество

В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня

Режим повышенной готовности, введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлён в Свердловской области до 29 июня.
RT на русском 09:07
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Происшествия

Полиция отказалась от обвинений в адрес Верзилова в драке с прохожим

Сотрудники полиции не стали обвинять участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в драке с прохожим, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в понедельник.
Интерфакс 07:28
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России постоянно меняется власть, происходит непрерывный процесс ротации.
Известия 07:03
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Происшествия

В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
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Политика

Песков рассказал о постере с изображением Путина в кабинете президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что портрет государственного лидера Владимира Путина в его кабинете был подарком одной из префектур Японии.
Народные новости 04:52
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Общество

Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии

Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
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Армия и оружие

Шойгу пригласил Гасанова на Парад Победы в Москве

Евразия Daily 05:22
Общество

Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.
RT на русском 09:05
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента-медика в Волгограде

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента-медика.
РЕН ТВ 05:59
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Происшествия

Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

Вести.Ru 07:24
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Армия и оружие

Forbes: российские Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в войне с Китаем

Давид Акс, эксперт в военной области из издания Forbes, уверен, что приобретенные у России Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в возможном конфликте с КНР.
Discover24 06:46
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Происшествия

Волейболист сборной России напал на водителя каршеринга в Москве

Волейболист сборной России и клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров напал на шофера в Москве.
Известия 08:59
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Шоу-бизнес

Тамара Семина считает, что Федосеевой-Шукшиной деньги дороже семьи

Слово и Дело вчера в 09:51
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Происшествия

Суд в Петербурге вынес приговоры фигурантам дела «Сети»

ТАСС 05:30
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Роспотребнадзор советует рассказать детям, что не следует дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как это дополнительные факторы распространения инфекции.
РБК 05:32
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
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Политика

Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.
Вести.Ru 08:51
Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Политика

Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Владимира Путина неуместными и заявил, что президент обязательно должен баллотироваться на новый срок.
Piter.tv 07:29
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Происшествия

В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды

Полицейские проводят проверку в отношении женщины, уехавшей на несколько дней на дачу и закрывшей детей без еды в квартире.
ТАСС 09:29
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Политика

Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию

Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
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Общество

Борьба с расизмом и деньги. Льюиса Хэмилтона обвинили в лицемерии

Вести.Ru 07:59
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Культура

Добронравов продолжит играть в спектаклях после ухода из театра Сатиры

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов ушел из Театра сатиры по собственному желанию.
Газета.Ru 08:40
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Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59
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Гаджеты

Живые фото макетов iPhone 12 появились в сети

Сегодня в сети появились живые фотографии макетов грядущего смартфона, которыми поделился успешный информатор Сонни Диксон.
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Технологии

В Китае начались испытания «летающего» поезда на магнитной подушке

Скоростной поезд «Маглев» по сути поездом не является. Он развивает скорость 600 км/ч, а Boeing летит со скоростью 903 км/ч.
RuNews24.ru 06:04
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