Экономика
DP.RUРоссия запретила импорт бензина
Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБКвчера в 07:21
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Политика
Президент Казахстана принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня
Моя Москва.онлайн 10:42
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Здоровье
Коронавирус мог проникнуть в Сибирь в январе
Пандемия коронавируса в Сибири могла начаться в январе, такое предположение сделал научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины (Новосибирск) академик РАН Валентин Власов, его приводит издание СО РАН «Наука в Сибири».
АиФ Новосибирск 05:42
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург»
Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.
Интерфакс-Спорт 08:58
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Происшествия
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Экономика
МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год
По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
Финансы
Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным
В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме.
Газета.Ru 02:05
Авто
ГАЗ продолжает патентовать семейство новых «ГАЗелей»
Группа ГАЗ продолжает защищать охранными документами модификации "ГАЗели" нового поколения, которая имеет в названии приставку NN (Next Next или New Next).
Российская газета 08:15
Происшествия
В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона
В Петербурге с дома №20 по улице Кирочной упали четыре балкона, в результате происшествия никто из жильцов и прохожих не пострадал, сообщает Управление МЧС по Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 частных домов
В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
В документе отмечается, что российские военные самолеты, вероятно, оказывали поддержку «ЧВК Вагнера», воюющей (по данным властей Ливии и США) на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 09:42
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Общество
На месте закрашенного граффити с Бродским в Петербурге появились стихи
Стихи появились на месте закрашенного граффити с изображением Иосифа Бродского в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Newia.ru 08:06
Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В Москве возле здания МВД был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар, который участвовал в одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Московский Комсомолец 10:24