Экономика
DP.RUРоссия запретила импорт бензина
Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБКвчера в 07:21
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Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
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Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
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Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Ведущий геймдизайнер Final Fantasy XV Ван Хазмер, который в настоящее время выступает режиссёром музыкального боевика No Straight Roads, сообщил о переносе релиза игры.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Наука
Создан искусственный глаз, по возможностям превосходящий человеческий
Исследователи из Гонконгского университета под руководством Чжиюн Фаня разработали искусственный глаз, устройство которого во многом схоже с человеческим «прототипом».
Live24 09:55
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В Москве возле здания МВД был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар, который участвовал в одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Московский Комсомолец 10:24
Происшествия
В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона
Российская газета 05:33
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Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Происшествия
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
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Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя
Evo-rus.com вчера в 15:27
Общество
В Японии начали выплачивать всем жителям страны по 930 долларов
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RT на русском 10:10
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Басков вместо клипа снял анимированную рекламу презервативов
Экспресс газета вчера в 08:30
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 частных домов
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Происшествия
ЕСПЧ присудил нижегородке компенсацию в 5 тысяч евро
Пенсионерку задержали перед Маршем несогласных в 2007 году Европейский суд по правам человека 26 мая вынес решение в интересах нижегородской пенсионерки, которую грубо задержали перед Маршем несогласных в 2007 году.
Правда ПФО 06:56
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На месте закрашенного граффити с Бродским в Петербурге появились стихи
Стихи появились на месте закрашенного граффити с изображением Иосифа Бродского в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Newia.ru 08:06
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Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов
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Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Авто
В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году
ТАСС 24 мая в 00:06
Кино
Вышел тизер финального сезона сериала «Тьма»
Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона сериала «Тьма» режиссера Барана бо Одара.
Культуромания 09:15