Экономика

DP.RUDP.RUРоссия запретила импорт бензина

Речь идёт в том числе о запрете на ввоз 92-го, 95-го и 98-го бензина, а также керосина, топлива для реактивных двигателей, дизеля и судового топлива. Ранее на фоне резкого снижения цен на нефть власти РФ ввели запрет на ввоз на территорию страны "дешёвого топлива".
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБКвчера в 07:21

Подробнее о событии

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы00:08

Только свой бензин

Российская газетавчера в 19:56

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАССвчера в 07:07

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъвчера в 08:44

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБКвчера в 07:21

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарантвчера в 09:29

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новостивчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
224
Общество

Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился

Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
11
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
157
Игры

Релиз музыкального боевика No Straight Roads отложили

Ведущий геймдизайнер Final Fantasy XV Ван Хазмер, который в настоящее время выступает режиссёром музыкального боевика No Straight Roads, сообщил о переносе релиза игры.
Игромания.ру 08:26
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
1K
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
1
Наука

Создан искусственный глаз, по возможностям превосходящий человеческий

Исследователи из Гонконгского университета под руководством Чжиюн Фаня разработали искусственный глаз, устройство которого во многом схоже с человеческим «прототипом».
Live24 09:55
75
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

В Москве возле здания МВД был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар, который участвовал в одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Московский Комсомолец 10:24
Происшествия

В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона

Российская газета 05:33
134
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
457
Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
2
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,2K
Происшествия

Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Кино

Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя

Evo-rus.com вчера в 15:27
35
Общество

В Японии начали выплачивать всем жителям страны по 930 долларов

Аргументы и Факты 06:44
3
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Музыка

Басков вместо клипа снял анимированную рекламу презервативов

Экспресс газета вчера в 08:30
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,5K
Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
179
Политика

Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
8
Общество

В Якутске оставшиеся без работы стриптизёрши стали курьерами

News.ru 08:01
4
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 частных домов

В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
62
Происшествия

ЕСПЧ присудил нижегородке компенсацию в 5 тысяч евро

Пенсионерку задержали перед Маршем несогласных в 2007 году Европейский суд по правам человека 26 мая вынес решение в интересах нижегородской пенсионерки, которую грубо задержали перед Маршем несогласных в 2007 году.
Правда ПФО 06:56
Общество

На месте закрашенного граффити с Бродским в Петербурге появились стихи

Стихи появились на месте закрашенного граффити с изображением Иосифа Бродского в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Newia.ru 08:06
378
Шоу-бизнес

Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов

Родной город 06:01
6
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
33
Авто

В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году

ТАСС 24 мая в 00:06
24
Кино

Вышел тизер финального сезона сериала «Тьма»

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона сериала «Тьма» режиссера Барана бо Одара.
Культуромания 09:15
3
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное