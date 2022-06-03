Молнар полагает, что впоследствии заводу придется сократить переработку нефти до уровня ниже технологического минимума, и предприятие не может гарантировать, что будет способно снабжать нефтепродуктами внутренний рынок.
Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.
Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), передает РИА Новости.