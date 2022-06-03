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Эмбарго на нефть из России нанесет серьезный удар по нефтепереработке Словакии

Санкции в отношении российской нефти со стороны Евросоюза поставят под угрозу нефтепереработку в Словакии.
Евразия Daily
«Спустя восемь месяцев после вступления санкций в силу мы не сможем гарантировать поставки на рынок в Центральноевропейском регионе», — указал Молнар.
РБК
Молнар полагает, что впоследствии заводу придется сократить переработку нефти до уровня ниже технологического минимума, и предприятие не может гарантировать, что будет способно снабжать нефтепродуктами внутренний рынок.
РБК
НПЗ расположен в Братиславе и в основном перерабатывает российскую нефть - порядка 5,5 млн тонн сырья в год.
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