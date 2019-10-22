Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в рамках 9-го тура чемпионата Англии.

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