Футбол
Евро-футбол.руЭмери: «Арсенал» должен был побеждать «Шеффилд Юнайтед»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
|15′
Лис Муссе
|30′
|35′
Букайо Сака
Джек О'Коннелл
|39′
|46′
Джо Уиллок
Дани Себальос
Лис Муссе
Билли Шарп
|56′
Дэвид Макголдрик
|66′
|67′
Сеад Колашинац
|69′
Гранит Джака
Александр Ляказетт
Дин Хендерсон
|75′
|78′
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
|78′
Оливер Норвуд
Оливер Макберни
|85′
|86′
Сократис Папастатопулос
|90′+4′
Кэлум Чемберс
|32%
|Владение мячом
|68%
|71%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|12
|14
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
9
Макбёрни
4
Флек
3
Стивенс
8
Фримэн
10
Шарп
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
35
Мартинелли
29
Гендузи
8
Себальос
9
Ляказетт
77
Сака
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в рамках 9-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия
Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал SOS
Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS.
Происшествия
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
Культура
Онлайн-кинотеатр ivi подписал популярного видеоблогера
Контракт заключен на один год, в рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, добавил он.
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Единоборства
Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА
Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Авто
Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Политика
Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
Помимо Федотова из СПЧ ушли и несколько членов Совета: руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тысяч рублей
На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 тыс. рублей согласно п.29 ст.29 дисциплинарного регламента КХЛ.
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Происшествия
Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ
Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Политика
МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом
Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
Шоу-бизнес
40-летняя Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина родила долгожданного ребенка.