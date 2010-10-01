Футбол
ЧемпионатЭмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
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Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Общество
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Общество
С детей предлагают не взимать плату за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» выступила с инициативой отмены платы за вывоз мусора для детей младше трех лет, а также предоставления льгот дошкольникам и учащимся младших классов.
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска одной из ракет на учениях «Гром»
В Минобороны России заявили, что одну из ракет подводной лодки «Рязань» не задействовали в учебном ударе после получения информации о её техническом состоянии, отмена пуска не повлияла на результат учений.
Политика
Путин включил Вышинского в состав СПЧ
Российский лидер Владимир Путин включил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Почему Нетаньяху не смог сформировать правительство Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не может сформировать правительство, такая возможность будет предоставлена его политическому сопернику - Беньямину Ганцу из либерально-сионистской партии "Кахоль-Лаван".
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Армия и оружие
Индийский Кашмир обстреляли со стороны Пакистана, есть погибшие
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали пожар в складских помещениях на востоке Москвы.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Спорт
В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года
В понедельник, 21 октября, в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые вспыхнул логотип XXXIII Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.
Происшествия
На КАД прилетел вертолет за пострадавшими в ДТП
Футбол
Кузнецов не считает, что Кононов должен был раньше уйти в отставку
Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» отметил, что специалист не должен был уйти в отставку раньше.
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Общество
Росстандарт предложил бороться с недоливом топлива на АЗС
Росстандарт получит право на дополнительные проверки АЗС с помощью контрольных закупок топлива.
Игры
В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети
Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
Авто
Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа
Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.
Армия и оружие
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии
"Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков, отметив, что очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года.
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.