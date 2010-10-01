Футбол

ЧемпионатЧемпионатЭмери: «Арсенал» не заслуживал поражения в матче с «Шеффилд Юнайтед»

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвёл итоги матча 9-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (0:1).
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