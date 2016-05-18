Футбол
Бомбардир.руЭмери: «Предлагаю Джаке извиниться за свое поведение»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил мнение, что полузащитник команды Гранит Джака должен извиниться за свое поведение.
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Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
Политика
Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск
Переговоры провели Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и представительница США Дженифер Мур.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Общество
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
Футбол
Златан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».