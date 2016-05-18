Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЭмери: «Предлагаю Джаке извиниться за свое поведение»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери выразил мнение, что полузащитник команды Гранит Джака должен извиниться за свое поведение.
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Швейцарский футбольный союз выступил с заявлением о поведении Джаки

Sport24.ru09:55

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Экс-игрок «Арсенала» Николас: у Джаки нет будущего в клубе

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Бомбардир.ру12:16

Легенда английского футбола осудил фанатов за освистывание игрока

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
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Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
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Переговоры провели Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и представительница США Дженифер Мур.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
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