Футбол
MetaratingsЭмери исключил Джаку из состава «Арсенала»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери принял решение исключить капитана команды Гранита Джаку из заявки на матч 11-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
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Важнее всего личность, человек. Как и всем людям, Джаке нужно время, чтобы прийти в себя после проблем, он переживает. Он извинился перед болельщиками, перед всеми. Я думаю, что он не сыграет завтра. Теперь мы должны на 100 процентов сконцентрироваться на матче.
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Джака исключён из состава «Арсенала» на один матч из-за инцидента с фанатами
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