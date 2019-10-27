Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери осуждает Гранита Джаку и может забрать капитанство у полузащитника после того, как он в грубой форме попросил поклонников «отвалить».

Эмери может забрать капитанство у Джаки за грубый ответ болельщикам

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