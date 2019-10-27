Футбол
Матч ТВЭмери может забрать капитанство у Джаки за грубый ответ болельщикам
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери осуждает Гранита Джаку и может забрать капитанство у полузащитника после того, как он в грубой форме попросил поклонников «отвалить».
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Джака послал спровоцировал болельщиков «Арсенала». Эмери пообещал разобраться
Спорт-Экспрессвчера в 15:26
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Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Общество
В России удалось остановить разрушение сельской медицины — Скворцова
За последние годы в России остановился пагубный процесс закрытия сельских амбулаторий и ФАПов.
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
При создании некоторых автомобилей дизайнеры позволяют себе невинные «шалости», оставляя тайные «послания» будущим владельцам.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Наука
Высшее образование снижает риск алкоголизма
Учёными была обработана информация о 780 тысячах человек, и это позволило установить, что дополнительные 3,6 года обучения наполовину понижают риск появления алкоголизма.
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
Технологии
DJI Mavic Mini получил камеру 2,7K при цене в 500 долларов
Стоимость новинки указана равной 646 канадским долларам, что соответствует 495 долларам США.
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Здоровье
Медики назвали способы «перезагрузки» печени
Ранее медики назвали главные продукты октября для здоровья печени.
Общество
Каждая третья российская семья с детьми не пользуется льготами
В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом.
Происшествия
В Японии арестовали напавших на полицию военных США
Троих военнослужащих США арестовали в Японии за нападение на полицию. Об этом 28 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855
Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
Армия и оружие
Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ аль-Багдади
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.
Авто
В России изменится транспортный налог
Счетная палата России признала несовершенным способ расчет а транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимостью более 3 млн рублей.
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Здоровье
В Пензенской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
Губернатор поручил завершить инвентаризацию к январю.
Общество