Футбол
ProstoProSportЭмери о Джаке, который послал фанатов «Арсенала»: «Он не прав»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался по поводу действий полузащитника команды Гранита Джаки, который во время замены в игре 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) послав фанатов своей команды.
Читать в источнике
Оценить
Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
Подробнее о событии
Показать все источники
Фанаты «Арсенала» освистали собственного капитана. Он послал их и сорвал с себя футболку
Sport24.ruвчера в 16:30
Джака послал спровоцировал болельщиков «Арсенала». Эмери пообещал разобраться
Спорт-Экспрессвчера в 15:26
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
Общество
Роскачество дало советы по выбору тыквы
Происшествия
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Общество
На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову
На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.