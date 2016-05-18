Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался по поводу действий полузащитника команды Гранита Джаки, который во время замены в игре 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) послав фанатов своей команды.

Эмери о Джаке, который послал фанатов «Арсенала»: «Он не прав»

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