Футбол

ProstoProSportProstoProSportЭмери о Джаке, который послал фанатов «Арсенала»: «Он не прав»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался по поводу действий полузащитника команды Гранита Джаки, который во время замены в игре 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) послав фанатов своей команды.
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Унаи Эмери
Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
— Унаи ЭмериProstoProSport вчера в 16:48

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