В ответ Джака приложил руку к уху, провоцируя болельщиков еще больше, а затем швырнул футболку на газон и ушел в подтрибунное помещение. Также он нецензурно высказался, покидая поле. Как сообщает The Sun, Эмери просил швейцарца извиниться перед фанатами, однако он не стал этого делать.

Эмери считает, что Джака должен извиниться за свое поведение

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