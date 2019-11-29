Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери находится на грани отставки со своей должности. По информации The Athletic, скорее всего, об увольнении испанского специалиста из английского клуба будет объявлено сегодня, 29 ноября.

Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»

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