Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Эмери уволен из «Арсенала»

Sport.ru05:00

«Арсенал» проведет переговоры с Анчелотти о назначении на пост главного тренера

Sportbox.RU07:29

Эмери – 4-й тренер «Арсенала», уволенный за последние 40 лет

Sports.ru07:08

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Матч ТВ05:15

«Арсенал» объявил об отставке Эмери с фото стадиона

Спорт-Экспресс06:18

«Арсенал» сопроводил новость об отставке Эмери фотографией стадиона

Чемпионат05:42

Эмери поменял куртку, чтобы не быть похожим на игроков «Айнтрахта»

Sport24.ruвчера в 16:27
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
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REGNUM вчера в 03:43
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ТАСС 06:09
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«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
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Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
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Экономика

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Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
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Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
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