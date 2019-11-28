Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭмери в «Арсенале» может сменить Нуну Эшпириту Санту

По информации лондонского издания «Daily Mail», британский клуб желает расторгнуть контракт с испанским специалистом Унаи Эмери. Ему на смену рассматриваются разные тренеры. Помимо Маурисио Почеттино, в списке есть имя главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
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Фредрик Юнберг кандидат на пост тренера «Арсенала»

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Нуну может сменить Эмери в «Арсенале»

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Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
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Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов оставит свой пост, чтобы приступить к другой работе.
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Общество

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31 декабря может стать официальным выходным днем. Соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму.
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На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД в Европе.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Нуну Эшпириту Санту
Португальский футболист
Португальский футболист и тренер, играл на позиции вратаря.
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