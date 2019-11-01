Футбол
Свободная ПрессаТренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Арсенал»
«Канониры» уже приступили к поиску замены для испанского специалиста, сообщает Daily Mail. По информации источника, основным кандидатом на пост нового наставника команды в случае отставки Эмери называется главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
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«Арсенал» может пригласить Нуну Эшпириту Санту в случае отставки Эмери (Daily Mail)
Sports.ru27 ноября в 04:46
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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