Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаТренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Арсенал»

«Канониры» уже приступили к поиску замены для испанского специалиста, сообщает Daily Mail. По информации источника, основным кандидатом на пост нового наставника команды в случае отставки Эмери называется главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
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