Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭмери в «Арсенале» может сменить Нуну Эшпириту Санту

По информации лондонского издания «Daily Mail», британский клуб желает расторгнуть контракт с испанским специалистом Унаи Эмери. Ему на смену рассматриваются разные тренеры. Помимо Маурисио Почеттино, в списке есть имя главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» рассматривает кандидатуру Нуну Эшпириту Санту на замену Эмери

Чемпионат27 ноября в 02:17

«Арсенал» может пригласить Нуну Эшпириту Санту в случае отставки Эмери (Daily Mail)

Sports.ru27 ноября в 04:46

Daily Mail: «Арсенал» может заменить Эмери на Нуну Эшпириту Санту

Бомбардир.ру27 ноября в 03:19

Эмери в «Арсенале» может сменить Нуну Эшпириту Санту

ГЛАС.RU27 ноября в 02:39

Нуну может сменить Эмери в «Арсенале»

Советский спорт27 ноября в 07:24

Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Арсенал» вместо Эмери

Спорт-Экспресс27 ноября в 15:15

«Арсенал» может заменить Эмери наставником «Вулверхэмптона»

Евро-футбол.ру27 ноября в 03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Футбол

Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.
RT на русском 14:53
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Газета.Ru вчера в 19:24
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto

Игромания.ру 11:23
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

Не менее трех человек пострадали в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги, сообщил портал AD.
Интерфакс 14:54
Единоборства

Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
RT на русском 09:21
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК 27 ноября в 23:00
Политика

Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

Позже Витренко заявил, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 14:15
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Украинская поп-группа «Время и Стекло» появилась девять лет назад, выпустила два альбома.
Говорит Москва 09:26
Политика

В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома»

«Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
РБК 14:35
Политика

Мосгордума не приняла Алексея Навального

КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Коммерсантъ 07:38
Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Life.ru вчера в 15:55
Происшествия

Джонсон пообещал наказать причастных к нападению на Лондонском мосту

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что накажет всех причастных к нападению на Лондонском мосту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:22
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.
Что происходит 09:06
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Здоровье

Больная муковисцидозом девушка-подросток вышла на пикет к Минздраву РФ

Девушка-подросток вышла на одиночный пикет напротив здания Минздрава в Москве.
Общественное телевидение России 10:11
Политика

Представители Зеленского обратились в Apple из-за Крыма

«Представительство» украинского президента Владимира Зеленского в Крыму направило запросы в Apple из-за того, что полуостров в приложении компании стали отображать российским.
Телеканал 360° 12:44
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Армия и оружие

ООН призвали осудить соглашения между Турцией и террористами ПНС Ливии

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.
ФАН 08:06
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в пятницу позволил себе ряд нелицеприятных комментариев по поводу умственных способностей французского лидера Эммануэля Макрона.
Российская газета 12:16
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Главу архангельского УФНС подозревают во взяточничестве

Задержан руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) Сергей Родионов, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Здоровье

Воронежцев пригласили бесплатно проверить здоровье

Воронежцы смогут бесплатно проверить своё здоровье на масштабной скрининговой акции, которая пройдёт в городе в субботу, 30 ноября.
Вести Воронеж 05:29
Культура

Бывший участник «Голоса» опроверг слухи о взятках

Латвийский певец, композитор и музыкант Интарс Бусулис рассказал, что никому не платил за участие в проекте и даже не подозревал о его существовании.
Телеканал 360° 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нуну Эшпириту Санту
Португальский футболист
Португальский футболист и тренер, играл на позиции вратаря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное