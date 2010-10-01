Футбол
ГЛАС.RUЭмери в «Арсенале» может сменить Нуну Эшпириту Санту
По информации лондонского издания «Daily Mail», британский клуб желает расторгнуть контракт с испанским специалистом Унаи Эмери. Ему на смену рассматриваются разные тренеры. Помимо Маурисио Почеттино, в списке есть имя главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
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«Арсенал» может пригласить Нуну Эшпириту Санту в случае отставки Эмери (Daily Mail)
Sports.ru27 ноября в 04:46
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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