Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭмери в «Арсенале» может сменить Нуну Эшпириту Санту

По информации лондонского издания «Daily Mail», британский клуб желает расторгнуть контракт с испанским специалистом Унаи Эмери. Ему на смену рассматриваются разные тренеры. Помимо Маурисио Почеттино, в списке есть имя главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
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«Арсенал» рассматривает кандидатуру Нуну Эшпириту Санту на замену Эмери

Чемпионат27 ноября в 02:17

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Sports.ru27 ноября в 04:46

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Спорт-Экспресс27 ноября в 15:15

«Арсенал» может заменить Эмери наставником «Вулверхэмптона»

Евро-футбол.ру27 ноября в 03:26
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Нуну Эшпириту Санту
Португальский футболист
Португальский футболист и тренер, играл на позиции вратаря.
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